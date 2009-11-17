Шаклеина (Устюгова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина (Устюгова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1932

Дата смерти

17.11.2009

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932

Отец: Устюгов Михаил Давыдович

Мать: Устюгова Мария Алексеевна

Бракосочетание
15.02.1958

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.11.2009
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