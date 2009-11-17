Шаклеина (Устюгова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1932
Дата смерти17.11.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1932
Бракосочетание
15.02.1958
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.11.2009