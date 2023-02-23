Тарсакова Евдокия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Тарсаков Киприан Авдеевич
Отец ребёнка: Тарсаков Авдей Иванович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Тарсаков Авдей Иванович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Тарсаков Авдей Иванович
Рождение ребёнка
10.07.1872
Сын: Тарсаков Владимир Авдеевич
Отец ребёнка: Тарсаков Авдей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно