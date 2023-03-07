Тарсаков Авдей Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Тарсаков Киприан Авдеевич
Мать ребёнка: Тарсакова Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Тарсакова Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Тарсакова Евдокия Терентьевна
Рождение ребёнка
10.07.1872
Сын: Тарсаков Владимир Авдеевич
Мать ребёнка: Тарсакова Евдокия Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно