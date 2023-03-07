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Тарсаков Авдей Иванович

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Тарсаков Киприан Авдеевич

Мать ребёнка: Тарсакова Евдокия Терентьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Тарсаков Устин Авдеевич

Мать ребёнка: Тарсакова Евдокия Терентьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Тарсаков Иван Авдеевич

Мать ребёнка: Тарсакова Евдокия Терентьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1872

Сын: Тарсаков Владимир Авдеевич

Мать ребёнка: Тарсакова Евдокия Терентьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарсакова Евдокия Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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