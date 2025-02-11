Тарсаков Киприан Авдеевич 1859 — найти родственников по фамилии на Familio

Тарсаков Киприан Авдеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1859, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Тарсаков Авдей ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Тарсакова Евдокия ТерентьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Тарсакова Агриппина Архиповна1858 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Тарсаков Авдей Иванович

Мать: Тарсакова Евдокия Терентьевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
05.10.1879

Жена: Тарсакова Агриппина Архиповна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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