Тарсаков Киприан Авдеевич
мужской, родился 1859, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецТарсаков Авдей ИвановичНеизвестно г.р.
МатьТарсакова Евдокия ТерентьевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Тарсакова Агриппина Архиповна1858 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.10.1879
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно