Агапова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Ольга Арсеньева
Отец ребёнка: Агапов Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевчук Галина Арсентьевна
Отец ребёнка: Агапов Арсений
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Агапов Арсений
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агапов Арсений
Смерть
Неизвестно