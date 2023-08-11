Шевчук (Агапова) Галина Арсентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевчук (Агапова) Галина Арсентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Агапов Арсений

Мать: Агапова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даниленко Елена Ивановна

Отец ребёнка: Шевчук Иван Филиппович

Рождение ребёнка
22.07.1967

Дочь: Шевчук Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Шевчук Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно

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