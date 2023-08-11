Агапов Арсений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Ольга Арсеньева
Мать ребёнка: Агапова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевчук Галина Арсентьевна
Мать ребёнка: Агапова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Агапова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапова Александра
Смерть
Неизвестно