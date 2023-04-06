Кидалов Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Рождение ребёнка
05.08.1896
Дочь: Гречанникова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Кидалова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1898
Дочь: Сляднева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кидалова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
06.04.1900
Сын: Кидалов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Кидалова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кидалова Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
30.06.1918
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кидалова Вера Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кидалова Вера Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно