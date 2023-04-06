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Кидалов Иван Евдокимович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: Кидалов Евдоким Иванович

Мать: Кидалова Епистимия Леонтьевна

Рождение ребёнка
05.08.1896

Дочь: Гречанникова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Кидалова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
16.06.1898

Дочь: Сляднева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кидалова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
06.04.1900

Сын: Кидалов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Кидалова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кидалова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
30.06.1918

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кидалова Вера Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кидалова Вера Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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