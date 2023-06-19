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Кидалов Евдоким Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1848

Дата смерти

28.03.1922

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Кидалов Иван Федорович

Мать: Кидалова Анна Васильевна

Бракосочетание
28.01.1866

Жена: Кидалова Епистимия Леонтьевна

Рождение ребёнка
14.01.1868

Дочь: Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна

Рождение ребёнка
09.12.1874

Дочь: Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Ольга Евдокимовна

Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна

Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Кидалов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна

Рождение ребёнка
10.08.1877

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна

Рождение ребёнка
07.06.1880

Дочь: Акилина Евдокимовна

Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.05.1884

Дочь: Елена Евдокимовна

Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1922
Причина смерти: тиф