Кидалов Евдоким Иванович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти28.03.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Кидалов Иван Федорович
Мать: Кидалова Анна Васильевна
Бракосочетание
28.01.1866
Рождение ребёнка
14.01.1868
Дочь: Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна
Рождение ребёнка
09.12.1874
Дочь: Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Ольга Евдокимовна
Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна
Рождение ребёнка
До 1876
Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна
Рождение ребёнка
10.08.1877
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна
Рождение ребёнка
07.06.1880
Дочь: Акилина Евдокимовна
Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.05.1884
Дочь: Елена Евдокимовна
Мать ребёнка: Кидалова Епистимия Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1922
Причина смерти: тиф