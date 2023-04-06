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Кидалова Вера Алексеевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1876

Дата смерти

01.09.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1896

Дочь: Гречанникова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Кидалов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
16.06.1898

Дочь: Сляднева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кидалов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
06.04.1900

Сын: Кидалов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кидалов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кидалов Иван Евдокимович

Рождение ребёнка
30.06.1918

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Кидалов Иван Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кидалов Иван Евдокимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.1922
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