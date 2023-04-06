Кидалова Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти01.09.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1896
Дочь: Гречанникова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Кидалов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
16.06.1898
Дочь: Сляднева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кидалов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
06.04.1900
Сын: Кидалов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кидалов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кидалов Иван Евдокимович
Рождение ребёнка
30.06.1918
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Кидалов Иван Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.1922