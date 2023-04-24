Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Григорий Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1798
Сын: Федор Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Семен Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Самуил Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Смерть
Неизвестно