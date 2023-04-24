Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Григорий Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Федор Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Семен Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Самуил Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Смерть
Неизвестно