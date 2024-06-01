Дементьев Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Нижний чин
Крещение
06.11.1887
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1911
Дочь: Дементьева Анна Павловна
Мать ребёнка: Дементьева (Антипина) Екатерина Иосифовна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Дементьева Марина Павловна
Мать ребёнка: Дементьева (Антипина) Екатерина Иосифовна
Смерть
Неизвестно