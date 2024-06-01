Дементьев Павел Иванович 06.11.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дементьев Павел Иванович

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

06.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1887

Отец: Дементиев Иван Петрович

Мать: Дементиева (Дмитриева) Ксения Козмина (Кузьмична)

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дементьева (Антипина) Екатерина Иосифовна

Военная служба
Неизвестно
Нижний чин
Крещение
06.11.1887
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1911

Дочь: Дементьева Анна Павловна

Мать ребёнка: Дементьева (Антипина) Екатерина Иосифовна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Дементьева Марина Павловна

Мать ребёнка: Дементьева (Антипина) Екатерина Иосифовна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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