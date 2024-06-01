Дементиева (Дмитриева) Ксения Козмина (Кузьмична)
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
30.01.1874
Рождение ребёнка
04.08.1877
Дочь: Дементиева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дементиев Иван Петрович
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
21.01.1885
Дочь: Дементьева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Дементиев Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.11.1887
Отец ребёнка: Дементиев Иван Петрович
Смерть
Неизвестно