Дементиева (Дмитриева) Ксения Козмина (Кузьмична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементиева (Дмитриева) Ксения Козмина (Кузьмична)

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Дмитриев Косма (Кузьма) Михайлович

Мать: Дмитриева Наталья Алексеевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
30.01.1874

Муж: Дементиев Иван Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1877

Дочь: Дементиева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дементиев Иван Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1879
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1885

Дочь: Дементьева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Дементиев Иван Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
06.11.1887

Сын: Дементьев Павел Иванович

Отец ребёнка: Дементиев Иван Петрович

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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