Некрасова Агафья Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти26.04.1799 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Пётр Лукич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Некрасов Пётр Лукич
Рождение ребёнка
1786
Сын: Некрасов Гаврило Петрович
Отец ребёнка: Некрасов Пётр Лукич
Смерть
26.04.1799 ст.
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 137, Л.205.