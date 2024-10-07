Некрасова Агафья Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Агафья Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

26.04.1799 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Пётр Лукич

Место жительства
Неизвестно
Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Некрасов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Пётр Лукич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Некрасов Гаврило Петрович

Отец ребёнка: Некрасов Пётр Лукич

Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
26.04.1799 ст.
Березник, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 137, Л.205.

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