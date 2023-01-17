село Павловское, село Павловское, Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Павловское

Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Благовещенская волость
589. Пасловское, село бывшее удельное, при речке Ваге и з. Попонаволоцком, дворов 20, жителей 140, 2 церкви православных, земская почтовая станция, 3 лавки, 9 смолокур. п Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вельский район
84236Павловскоесело61°36'с.ш.42°34'в.д.P-38-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вельский муниципальный район, Попонаволоцкое сельское поселение
11605432166с Павловскоесело
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