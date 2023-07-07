Кривцов Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривцов Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

1980 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Кривцов Сергей Алексеевич

Мать: Кривцова Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривцова Гуля

Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кривцова Гуля

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривцова Гуля

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