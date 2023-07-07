Кривцов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривцов Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривцова (Сигалаева) Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
1983

Сын: Кривцов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Кривцова (Сигалаева) Татьяна Евгеньевна

Рождение ребёнка
1987

Дочь: Кузнецова (Кривцова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Кривцова (Сигалаева) Татьяна Евгеньевна

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