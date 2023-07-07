Кривцов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1983
Сын: Кривцов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Кривцова (Сигалаева) Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
1987
Дочь: Кузнецова (Кривцова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Кривцова (Сигалаева) Татьяна Евгеньевна