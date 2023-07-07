Кривцова Гуля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривцов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кривцов Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно