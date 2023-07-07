Кривцова Гуля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривцова Гуля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1983 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривцов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кривцов Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривцов Алексей Сергеевич