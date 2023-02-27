(Тимошенко) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимошенко) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Тимошенко Федор

Отец ребёнка: Тимошенко Евстафий

Рождение ребёнка
1804

Сын: Тимошенко Максим

Отец ребёнка: Тимошенко Евстафий

Рождение ребёнка
1807

Сын: Тимошенко Тимофей

Отец ребёнка: Тимошенко Евстафий

Рождение ребёнка
1811

Сын: Тимошенко Гавриил

Отец ребёнка: Тимошенко Евстафий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимошенко Евстафий

Место жительства
Неизвестно
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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