(Тимошенко) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тимошенко Федор
Отец ребёнка: Тимошенко Евстафий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тимошенко Максим
Отец ребёнка: Тимошенко Евстафий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тимошенко Тимофей
Отец ребёнка: Тимошенко Евстафий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тимошенко Гавриил
Отец ребёнка: Тимошенко Евстафий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Евстафий
Место жительства
Неизвестно
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно