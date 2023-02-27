Тимошенко Евстафий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Евстафий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Тимошенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Тимошенко Федор

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1804

Сын: Тимошенко Максим

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1807

Сын: Тимошенко Тимофей

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1811

Сын: Тимошенко Гавриил

Мать ребёнка: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Место жительства
Неизвестно
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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