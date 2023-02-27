Тимошенко Евстафий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Тимошенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Тимошенко Федор
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тимошенко Максим
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тимошенко Тимофей
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тимошенко Гавриил
Мать ребёнка: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Место жительства
Неизвестно
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно