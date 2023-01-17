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Редькин Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Редькин Ананий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Сын дьячка Николаевской Лимендской церкви Сольвычегодского уезда Петра Редькина.
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Редькин Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Дьячок Николаевской Лимендской церкви Сольвычегодского уезда.
Смерть
Неизвестно
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