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Редькин Яков Петрович

Место рождения

Лимендский, Воробинская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Редькин Петр Васильевич

Мать: не указана

Лимендский, Воробинская волость, Сольвычегодский уезд
Рождение ребёнка
1854

Сын: Редькин Павел Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Городище, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Сын псаломщика Михайло-Архангельской Городецкой церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
До 14.05.1885 ст.
Городище, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Псаломщик Михайло-Архангельской Городецкой церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
15.05.1885 ст.
Городище, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Уволен за штат по старости.
Смерть
Неизвестно
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