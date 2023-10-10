Редькин Яков Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Редькин Петр Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: не указана
Сын псаломщика Михайло-Архангельской Городецкой церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
До 14.05.1885 ст.
Псаломщик Михайло-Архангельской Городецкой церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
15.05.1885 ст.
Уволен за штат по старости.
Смерть
Неизвестно