Редькин Ананий Петрович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти18.04.1889 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1817
Отец: Редькин Петр Васильевич
Мать: не указана
Сын дьячка Николаевской Лимендской церкви Сольвычегодского уезда Петра Редькина.
Образование
?.06.1834 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Изключен из 2 класса низшего отделения Устюжского Духовного училища.
Работа или профессия
04.11.1834 ст.
Березовая Слободка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Знаменской Слободской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
19.07.1836 ст.
Переведен на место псаломщика к Воскресенской Сученгской церкви Великоустюгского уезда.
Бракосочетание
Около 1840
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Редькина Прасковья Ананьевна
Мать ребёнка: Редькина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Редькин Всеволод Ананьевич
Мать ребёнка: Редькина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Редькина Александра Ананьевна
Мать ребёнка: Редькина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Редькина Пелагея Ананьевна
Мать ребёнка: Редькина Евдокия Васильевна
Смерть
18.04.1889 ст.