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Редькин Ананий Петрович

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Место рождения

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

18.04.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Редькин Петр Васильевич

Мать: не указана

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Сын дьячка Николаевской Лимендской церкви Сольвычегодского уезда Петра Редькина.
Образование
?.06.1834 ст.
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Изключен из 2 класса низшего отделения Устюжского Духовного училища.
Работа или профессия
04.11.1834 ст.
Березовая Слободка, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Определен в пономаря к Знаменской Слободской церкви Устюжского уезда.
Работа или профессия
19.07.1836 ст.
Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Переведен на место псаломщика к Воскресенской Сученгской церкви Великоустюгского уезда.
Бракосочетание
Около 1840

Жена: Редькина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Редькина Прасковья Ананьевна

Мать ребёнка: Редькина Евдокия Васильевна

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1853

Сын: Редькин Всеволод Ананьевич

Мать ребёнка: Редькина Евдокия Васильевна

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Редькина Александра Ананьевна

Мать ребёнка: Редькина Евдокия Васильевна

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Редькина Пелагея Ананьевна

Мать ребёнка: Редькина Евдокия Васильевна

Лимендский, Сольвычегодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
18.04.1889 ст.
Борщовик, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
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