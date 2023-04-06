Безматерных Гавриил Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1913
Сын: Безматерных Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Безматерных Вера Александровна
Молотовская обл., Нытвенский район, Филихинский с/с, д. Борисята
Рождение ребёнка
1921
Сын: Безматерных Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Безматерных Вера Александровна
Борисята
Рождение ребёнка
23.03.1922
Дочь: Ощепкова Лидия Гавриловна
Мать ребёнка: Безматерных Вера Александровна
Нытва (Борисята)
Место жительства
Около 1944
Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Переезд из деревни в Нытву | ул. Степана Разина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Безматерных Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966