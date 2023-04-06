Безматерных Гавриил Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безматерных Гавриил Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Безматерных Марк Алексеевич

Мать: Безматерных Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
11.01.1913

Сын: Безматерных Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Безматерных Вера Александровна

Молотовская обл., Нытвенский район, Филихинский с/с, д. Борисята
Рождение ребёнка
1921

Сын: Безматерных Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Безматерных Вера Александровна

Борисята
Рождение ребёнка
23.03.1922

Дочь: Ощепкова Лидия Гавриловна

Мать ребёнка: Безматерных Вера Александровна

Нытва (Борисята)
Место жительства
Около 1944
Нытва, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Переезд из деревни в Нытву | ул. Степана Разина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Безматерных Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безматерных Вера Александровна

Смерть
1966
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