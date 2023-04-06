Безматерных (Коробейникова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезматерных (Коробейникова) Вера Александровна

Безматерных (Коробейникова) Вера Александровна

avatar

Место рождения

Борисята

Дата рождения

16.09.1891

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1891

Отец: Коробейников Александр Федорович

Мать: Коробейникова Евдокия Кирилловна

Борисята
Рождение ребёнка
11.01.1913

Сын: Безматерных Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Безматерных Гавриил Маркович

Молотовская обл., Нытвенский район, Филихинский с/с, д. Борисята
Рождение ребёнка
1921

Сын: Безматерных Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Безматерных Гавриил Маркович

Борисята
Рождение ребёнка
23.03.1922

Дочь: Ощепкова Лидия Гавриловна

Отец ребёнка: Безматерных Гавриил Маркович

Нытва (Борисята)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безматерных Гавриил Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безматерных Гавриил Маркович

Смерть
1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close