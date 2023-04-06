Безматерных (Коробейникова) Вера Александровна
Место рожденияБорисята
Дата рождения16.09.1891
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1891
Борисята
Рождение ребёнка
11.01.1913
Сын: Безматерных Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Безматерных Гавриил Маркович
Молотовская обл., Нытвенский район, Филихинский с/с, д. Борисята
Рождение ребёнка
1921
Сын: Безматерных Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Безматерных Гавриил Маркович
Борисята
Рождение ребёнка
23.03.1922
Дочь: Ощепкова Лидия Гавриловна
Отец ребёнка: Безматерных Гавриил Маркович
Нытва (Борисята)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безматерных Гавриил Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977