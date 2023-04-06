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Безматерных Марк Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1847

Отец: Безматерных Алексий Артемьевич

Мать: Безматерных Параскева Никифоровна

Бракосочетание
05.02.1867

Жена: Безматерных Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
17.01.1868

Сын: Безматерных Максим Маркович

Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна

Селища, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.09.1875

Сын: Безматерных Архип Маркович

Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна

Селища, Нытвенский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.12.1876

Дочь: Евгения Марковна

Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Марковна

Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безматерных Гавриил Маркович

Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Безматерных Алексей Маркович

Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна

Смерть
Неизвестно
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