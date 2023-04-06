Безматерных Марк Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1847
Бракосочетание
05.02.1867
Рождение ребёнка
17.01.1868
Сын: Безматерных Максим Маркович
Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
03.09.1875
Сын: Безматерных Архип Маркович
Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
16.12.1876
Дочь: Евгения Марковна
Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Марковна
Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безматерных Гавриил Маркович
Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Безматерных Алексей Маркович
Мать ребёнка: Безматерных Степанида Антоновна
Смерть
Неизвестно