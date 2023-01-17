Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1809 ст.
Дочь: Успенская Минодора Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно