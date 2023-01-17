Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1809 ст.

Дочь: Успенская Минодора Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
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