Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Василий Иванович
Мать: Дарья Васильевна
Посвящение в духовный сан
Около 1807
дьякон (церковный приход Кулачево Ростовский уезд Ярославская область)
Рождение ребёнка
09.09.1809 ст.
Дочь: Успенская Минодора Михайловна
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Матрена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Васильевна
Смерть
Неизвестно