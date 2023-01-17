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Михаил Васильевич

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Место рождения

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Василий Иванович

Мать: Дарья Васильевна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Посвящение в духовный сан
Около 1807
Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
дьякон (церковный приход Кулачево Ростовский уезд Ярославская область)
Рождение ребёнка
09.09.1809 ст.

Дочь: Успенская Минодора Михайловна

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Матрена Васильевна

Кулачево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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