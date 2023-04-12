Гандурин Михаил Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти29.09.1860
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
02.07.1845
Сын: Gandurin Andriei Mijailovich
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Путолова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
03.07.1848
Сын: Гандурин Антон Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
22.03.1850
Дочь: Веснина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Гандурин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
19.08.1852
Сын: Гандурин Лаврентий Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
26.02.1855
Сын: Гандурин Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
?.05.1857
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
24.09.1858
Сын: Гандурин Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
03.05.1861
Дочь: Сыромятникова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бахрушина Елена Михайловна
Мать ребёнка: Наталья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3-ей гильдии
Смерть
29.09.1860