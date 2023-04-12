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Гандурин Михаил Лаврентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

29.09.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Гандурин Лаврентий Ермолаевич

Мать: Гандурина Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
02.07.1845

Сын: Gandurin Andriei Mijailovich

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Путолова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
03.07.1848

Сын: Гандурин Антон Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
22.03.1850

Дочь: Веснина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Гандурин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
19.08.1852

Сын: Гандурин Лаврентий Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
26.02.1855

Сын: Гандурин Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
?.05.1857

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
24.09.1858

Сын: Гандурин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
03.05.1861

Дочь: Сыромятникова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахрушина Елена Михайловна

Мать ребёнка: Наталья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3-ей гильдии
Смерть
29.09.1860
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