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Гандурин Антон Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1848

Дата смерти

11.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1848

Отец: Гандурин Михаил Лаврентьевич

Мать: Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
19.08.1873

Сын: Гандурин Владимир Антонович

Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна

Ivanovo, gorod Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Рождение ребёнка
18.01.1877

Сын: Гандурин Александр Антонович

Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна

Рождение ребёнка
?.02.1882

Дочь: Елена Антоновна

Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна

Рождение ребёнка
?.08.1884

Сын: Гандурин Сергей Антонович

Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна

Рождение ребёнка
11.03.1894

Сын: Гандурин Борис Антонович

Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна

Ivanovo Voznessensk, Gorod Ivanovo, Oblast d'Ivanovo, Russie
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гандурин Николай Антонович

Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна

Работа или профессия
Неизвестно
купец Iй гильдии
Место жительства
Неизвестно
Ivanovo, gorod Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Смерть
11.04.1910
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