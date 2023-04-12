Гандурин Антон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1848
Дата смерти11.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1848
Отец: Гандурин Михаил Лаврентьевич
Мать: Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
19.08.1873
Сын: Гандурин Владимир Антонович
Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна
Ivanovo, gorod Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Рождение ребёнка
18.01.1877
Сын: Гандурин Александр Антонович
Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна
Рождение ребёнка
?.02.1882
Дочь: Елена Антоновна
Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна
Рождение ребёнка
?.08.1884
Сын: Гандурин Сергей Антонович
Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна
Рождение ребёнка
11.03.1894
Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна
Ivanovo Voznessensk, Gorod Ivanovo, Oblast d'Ivanovo, Russie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гандурин Николай Антонович
Мать ребёнка: Гандурина Александра Рафаиловна
Работа или профессия
Неизвестно
купец Iй гильдии
Место жительства
Неизвестно
Ivanovo, gorod Ivanovo, Ivanovo Oblast, Russia
Смерть
11.04.1910