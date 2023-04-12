Гандурин Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гандурин Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1855

Дата смерти

03.04.1929

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1855

Отец: Гандурин Михаил Лаврентьевич

Мать: Наталья Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
купец Iй гильдии
Смерть
03.04.1929
Похороны
Неизвестно
Novodevichy (New Maiden) Convent and Cemetery, Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russian Federation
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