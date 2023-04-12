Гандурин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1855
Дата смерти03.04.1929
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1855
Отец: Гандурин Михаил Лаврентьевич
Мать: Наталья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
купец Iй гильдии
Смерть
03.04.1929
Похороны
Неизвестно
Novodevichy (New Maiden) Convent and Cemetery, Moscow, gorod Moskva, Moscow, Russian Federation