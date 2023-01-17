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Никитина Вера Михайловна

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Место рождения

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.09.1897 ст.

Дата смерти

11.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1897 ст.

Отец: Никитин Михаил Никитич

Мать: Никитина Мария Семеновна

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Дмитриев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дмитриева Полина Яковлевна

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Афанасьевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Дмитриева Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Дмитриев Яков Афанасьевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.05.1976
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