Никитина Вера Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.09.1897 ст.
Дата смерти11.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1897 ст.
Отец: Никитин Михаил Никитич
Мать: Никитина Мария Семеновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дмитриев Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дмитриева Полина Яковлевна
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Дмитриева Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Дмитриев Яков Афанасьевич
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
11.05.1976