Никитина (Захарова) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Захарова) Мария Семеновна

Никитина (Захарова) Мария Семеновна

avatar

Место рождения

Степановка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Захаров Семен Яковлевич

Мать: Захарова Агафья Степановна

Степановка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.

Сын: Никитин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1897 ст.

Дочь: Никитина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1904 ст.

Дочь: Никитина Елена Михайловна ?

Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Никитин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1909 ст.

Сын: Никитин Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.06.1910 ст.

Дочь: Никитина Анна Михайловна ?

Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич

Смерть
Около 1920
Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close