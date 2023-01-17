Никитина (Захарова) Мария Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.
Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
24.09.1897 ст.
Дочь: Никитина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
20.05.1904 ст.
Дочь: Никитина Елена Михайловна ?
Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Никитин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
17.02.1909 ст.
Сын: Никитин Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич
Рождение ребёнка
05.06.1910 ст.
Дочь: Никитина Анна Михайловна ?
Отец ребёнка: Никитин Михаил Никитич
Смерть
Около 1920