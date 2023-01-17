Захаров Семен Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Семен Яковлевич

Захаров Семен Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Яков Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Никитина Мария Семеновна

Мать ребёнка: Захарова Агафья Степановна

Степановка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иван Семёнович ?

Мать ребёнка: Захарова Агафья Степановна

Смерть
Около 1935
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close