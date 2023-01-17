Захаров Семен Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Яков Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Никитина Мария Семеновна
Мать ребёнка: Захарова Агафья Степановна
Степановка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Агафья Степановна
Смерть
Около 1935