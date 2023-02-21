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Дмитриев Яков Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Дмитриев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Никитина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Дмитриева Полина Яковлевна

Мать ребёнка: Никитина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Дмитриева Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Никитина Вера Михайловна

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1978
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