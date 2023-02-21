Дмитриев Яков Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Дмитриев Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Никитина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Дмитриева Полина Яковлевна
Мать ребёнка: Никитина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Дмитриева Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Никитина Вера Михайловна
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1978