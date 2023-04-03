Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Конев Антип Ефимов

Отец ребёнка: Конев Ефим Иванов

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1734

Сын: Конев Иван Ефимов

Отец ребёнка: Конев Ефим Иванов

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Конев Ефим Иванов

Рождение ребёнка
1736

Сын: Конев Степан Ефимов

Отец ребёнка: Конев Ефим Иванов

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1741

Сын: Конев Евдоким Ефимов

Отец ребёнка: Конев Ефим Иванов

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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