Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Конев Антип Ефимов
Отец ребёнка: Конев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Конев Иван Ефимов
Отец ребёнка: Конев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Конев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1736
Сын: Конев Степан Ефимов
Отец ребёнка: Конев Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Конев Евдоким Ефимов
Отец ребёнка: Конев Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно