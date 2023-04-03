(Конева) Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Конева) Евдокия Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1691 г.р.

Мать

1694 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Конев Ефим Иванов

Мать: Анна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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