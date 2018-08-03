Hall (Grant) Elizabeth
Место рожденияNeath, Glamorgan, Wales
Дата рождения1756
Дата смерти1801
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Grant Moses
Мать: Grant ?
Neath, Glamorgan, Wales
Бракосочетание
1762
Муж: Hall Benjamin
Рождение ребёнка
29.10.1778
Сын: Hall Benjamin
Отец ребёнка: Hall Benjamin
Henso Castle
Рождение ребёнка
1780
Сын: Hall Henry
Отец ребёнка: Hall Benjamin
Gnoll Court, Wales
Смерть
1801