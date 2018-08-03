Hall (Grant) Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hall (Grant) Elizabeth

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Место рождения

Neath, Glamorgan, Wales

Дата рождения

1756

Дата смерти

1801

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1742 г.р.

Дети

1778 г.р.
1780 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Grant Moses

Мать: Grant ?

Neath, Glamorgan, Wales
Бракосочетание
1762

Муж: Hall Benjamin

Рождение ребёнка
29.10.1778

Сын: Hall Benjamin

Отец ребёнка: Hall Benjamin

Henso Castle
Рождение ребёнка
1780

Сын: Hall Henry

Отец ребёнка: Hall Benjamin

Gnoll Court, Wales
Смерть
1801
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