GRANT Moses
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Hall Elizabeth
Мать ребёнка: Grant ?
Neath, Glamorgan, Wales
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Grant Henry
Мать ребёнка: Grant ?
Wales
Работа или профессия
Неизвестно
Wales
Vicar of Roch and Nolton, Pembrokeshire.
Смерть
Неизвестно