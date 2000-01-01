GRANT Moses — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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GRANT Moses

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Hall Elizabeth

Мать ребёнка: Grant ?

Neath, Glamorgan, Wales
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Grant Henry

Мать ребёнка: Grant ?

Wales
Работа или профессия
Неизвестно
Wales
Vicar of Roch and Nolton, Pembrokeshire.
Смерть
Неизвестно
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