Королёва (Вишнякова) Матрёна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1933
Дата смерти23.08.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Королёв Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Учаева (Королева) Валентина Васильевна Пенькозавод
Отец ребёнка: Королёв Василий Михайлович
Бракосочетание
30.07.1957
Рождение ребёнка
10.02.1958
Отец ребёнка: Королёв Василий Михайлович
Рождение ребёнка
14.02.1965
Сын: Королев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Королёв Василий Михайлович
Смерть
23.08.2009