Королёва (Вишнякова) Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва (Вишнякова) Матрёна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1933

Дата смерти

23.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1933

Отец: Вишняков Павел Григорьевич

Мать: Вишнякова (Вишнякова) Фекла Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корлев Виктов Васильевич

Отец ребёнка: Королёв Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Учаева (Королева) Валентина Васильевна Пенькозавод

Отец ребёнка: Королёв Василий Михайлович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
30.07.1957

Муж: Королёв Василий Михайлович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.02.1958

Сын: Королёв Иван Васильевич

Отец ребёнка: Королёв Василий Михайлович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.02.1965

Сын: Королев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Королёв Василий Михайлович

Смерть
23.08.2009

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