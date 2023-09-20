Вишнякова Фекла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти25.05.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1929
Сын: Вишняков Алексей Павлович (Москва)
Отец ребёнка: Вишняков Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
03.07.1933
Дочь: Королёва Матрёна Павловна
Отец ребёнка: Вишняков Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
20.02.1938
Отец ребёнка: Вишняков Павел Григорьевич
Смерть
25.05.1985