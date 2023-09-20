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Вишнякова Фекла Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

25.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1929

Сын: Вишняков Алексей Павлович (Москва)

Отец ребёнка: Вишняков Павел Григорьевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.07.1933

Дочь: Королёва Матрёна Павловна

Отец ребёнка: Вишняков Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
20.02.1938

Сын: Вишняков Степан Павлович

Отец ребёнка: Вишняков Павел Григорьевич

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
25.05.1985
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