Вишняков Степан Павлович
Место рождения
Дата рождения20.02.1938
Дата смерти2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишняков Александр Степанович (Минск)
Мать ребёнка: Вишнякова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишняков Павел Степанович
Мать ребёнка: Вишнякова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Степановна
Мать ребёнка: Вишнякова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006