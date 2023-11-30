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Вишняков Степан Павлович

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Место рождения

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

20.02.1938

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1938

Отец: Вишняков Павел Григорьевич

Мать: Вишнякова Фекла Павловна

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишняков Александр Степанович (Минск)

Мать ребёнка: Вишнякова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишняков Павел Степанович

Мать ребёнка: Вишнякова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Степановна

Мать ребёнка: Вишнякова Мария Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вишнякова Мария Алексеевна

Смерть
2006
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
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