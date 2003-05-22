Рукавицына (Суятина) Оксиния Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавицына (Суятина) Оксиния Фоминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 29.06.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 29.06.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1934

Сын: Рукавицин Кирьян Николаевич

Отец ребёнка: Рукавицин Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Косовских Иван Николаевич

Отец ребёнка: Рукавицин Николай Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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