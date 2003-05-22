Рукавицына (Суятина) Оксиния Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 29.06.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 29.06.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1934
Сын: Рукавицин Кирьян Николаевич
Отец ребёнка: Рукавицин Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Косовских Иван Николаевич
Отец ребёнка: Рукавицин Николай Тимофеевич
Смерть
Неизвестно