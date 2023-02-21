Рукавицин Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавицин Николай Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 19.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.12.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1934

Сын: Рукавицин Кирьян Николаевич

Мать ребёнка: Рукавицына Оксиния Фоминична

Рождение ребёнка
Около 1937

Сын: Косовских Иван Николаевич

Мать ребёнка: Рукавицына Оксиния Фоминична

Смерть
Неизвестно
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