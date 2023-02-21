Рукавицин Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 19.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.12.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1934
Сын: Рукавицин Кирьян Николаевич
Мать ребёнка: Рукавицына Оксиния Фоминична
Рождение ребёнка
Около 1937
Сын: Косовских Иван Николаевич
Мать ребёнка: Рукавицына Оксиния Фоминична
Смерть
Неизвестно