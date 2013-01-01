Суягина (Маланичева) Людмила Васильевна 25.02.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСуягина (Маланичева) Людмила Васильевна

Суягина (Маланичева) Людмила Васильевна

avatar

Место рождения

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

25.02.1947

Дата смерти

01.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1947

Отец: Маланичев Василий Александрович

Мать: Маланичева (Шалаева) Наталья Петровна

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
02.01.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суягин Петр Иванович

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
03.09.1983

Сын: Суягин Евгений Петрович

Отец ребёнка: Суягин Петр Иванович

Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
01.01.2013
Ардатов, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.