Суягина (Маланичева) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1947
Дата смерти01.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1947
Рождение ребёнка
02.01.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суягин Петр Иванович
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
03.09.1983
Отец ребёнка: Суягин Петр Иванович
Смерть
01.01.2013