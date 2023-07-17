Семушин Василий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семушина Виктор Филиппович
Мать: Семушина Оксана
Рождение ребёнка
05.08.1981
Мать ребёнка: Семушина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
1994
Дочь: Семушина Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Семушина Валентина Александровна
Светлый, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1994