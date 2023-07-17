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Семушин Василий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семушина Виктор Филиппович

Мать: Семушина Оксана

Рождение ребёнка
05.08.1981

Сын: Семушин Вадим Васильевич

Мать ребёнка: Семушина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
1994

Дочь: Семушина Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Семушина Валентина Александровна

Светлый, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семушина Валентина Александровна

Смерть
1994
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