Семушина Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семушина Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семушина Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семушин Василий Викторович

Отец ребёнка: Семушина Виктор Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семушина Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Семушина Виктор Филиппович

Смерть
Неизвестно
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