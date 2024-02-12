Богданов Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданов Константин Петрович

Богданов Константин Петрович

avatar

Место рождения

Куйбышев

Дата рождения

07.08.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Куйбышев
Рождение ребёнка
04.01.1937

Сын: Богданов Юрий Константинович

Мать ребёнка: Богданова Зинаида Ивановна

Военная служба
30.01.1942
https://m.pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero79616993?last_name=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&first_name=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD&middle_name=%D0... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1946

Сын: Богданов Владимир Константинович

Мать ребёнка: Богданова Зинаида Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Анатолий Константинович

Мать ребёнка: Богданова Зинаида Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Зинаида Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close