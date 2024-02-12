Богданов Константин Петрович
Место рожденияКуйбышев
Дата рождения07.08.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1937
Сын: Богданов Юрий Константинович
Мать ребёнка: Богданова Зинаида Ивановна
Военная служба
30.01.1942
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Рождение ребёнка
05.11.1946
Сын: Богданов Владимир Константинович
Мать ребёнка: Богданова Зинаида Ивановна
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Богданова Зинаида Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно