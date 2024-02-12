Богданова (Иванова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Иван Иванович
Мать: Иванова Серафима
Рождение ребёнка
04.01.1937
Сын: Богданов Юрий Константинович
Отец ребёнка: Богданов Константин Петрович
Рождение ребёнка
05.11.1946
Сын: Богданов Владимир Константинович
Отец ребёнка: Богданов Константин Петрович
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Анатолий Константинович
Отец ребёнка: Богданов Константин Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно