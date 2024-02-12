Богданова (Иванова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Иванова) Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Иванова Серафима

Рождение ребёнка
04.01.1937

Сын: Богданов Юрий Константинович

Отец ребёнка: Богданов Константин Петрович

Рождение ребёнка
05.11.1946

Сын: Богданов Владимир Константинович

Отец ребёнка: Богданов Константин Петрович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Анатолий Константинович

Отец ребёнка: Богданов Константин Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Константин Петрович

Смерть
Неизвестно
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