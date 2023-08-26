Аксёненко Евдоким Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1886 ст.
Сын: Аксёненко Андрей Евдокимович
Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Аксёненко Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
13.09.1893 ст.
Дочь: Аксёненко Стефанида Евдокимовна
Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
23.10.1897 ст.
Сын: Аксёненко Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
23.10.1897 ст.
Сын: Аксёненко Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1899 ст.
Сын: Аксёненко Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно