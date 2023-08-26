Аксёненко Евдоким Козьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёненко Евдоким Козьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1886 ст.

Сын: Аксёненко Андрей Евдокимович

Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Аксёненко Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1893 ст.

Дочь: Аксёненко Стефанида Евдокимовна

Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1897 ст.

Сын: Аксёненко Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.10.1897 ст.

Сын: Аксёненко Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1899 ст.

Сын: Аксёненко Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Аксёненко Стефанида Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёненко Стефанида Васильевна

Смерть
Неизвестно
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